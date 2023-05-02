طلب إحاطة لـ إحترام مشاعر أهالى المتوفين فى تصوير الجنازات

تقدمت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندريه ,بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه إلى إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بشأن استغلال البعض لتصوير الجنائز وسرادقات العزاء بشكل عشوائي لكسب المزيد من المشاهدات والتريندات على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة حرمة الميت أو مشاعر الأهالي.

وطالبت “حافظ ” فى طلب الإحاطة بضرورة وضع آليات منظمة لعمل الصحفيين و المصورين الصحفيين اثناء تصوير جنائز و سراداقات العزاء بضرورة احترام مشاعر الأهالي و خصوصيتهم و احترامهم لحرمة الميت و ذلك بالتنسيق مع نقابة الصحفيين لاسيما بمنع تصوير سرادقات العزاء و الجنائز إلا بموافقة صريحة من أهالي المتوفي .