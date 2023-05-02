أشرف صبحي: نهدف لنشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، علي ضرورة تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية.



واضاف أن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بشباب المحافظات الحدودية، يأتي في إطار تحقيق أهداف الوزارة بنشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال جولة وزير الشباب والرياضة ، و اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعدد من المنشأت بمحافظة مطروح على هامش الاولمبياد المحافظات الحدودية.

