وكالة الأنباء الفرنسية تبرز اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي في كأس السوبر

سلط تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء الضوء علي إعلان نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم أمام غريمه التقليدي الأهلي والمقررة الجمعة المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، على خلفية تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

"الزمالك لن يشارك في مهزلة"، بهذه الكلمات أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم خوض فريقه مباراة الكأس السوبر المصرية لكرة القدم أمام الأهلي مؤكدا أنه "من غير المقبول ما تم في أزمة عقوبة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا" الذي تم تعليق عقوبته.

وكانت لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة المصري، قررت تعليق عقوبة المهاجم "كهربا"، الصادرة من لجنة الانضباط التي أعلنت في وقت سابق إيقاف لاعب الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافات مسيئة مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري.

وتقام المباراة الجمعة المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.