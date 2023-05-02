عنصرية.. المناصب المرموقة بجيش إسرائيل مخصصة لمستوطني تل أبيب

أشار تقرير لقناة “كان” العبرية، إلى أن شروط التجنيد في جيش إسرائيل هي إحدى أدوات التمييز بين مستوطني إسرائيل، لمساعدة مستوطني وسط تل ابيب على المناصب المرموقة في الجيش.

وأوضح التقرير أن الشروط على موقع قبول الجنود في المناصب المرموقة للجيش الإسرائيلي، تشترط أن يكون المرشح لهذه المناصب المرغوبة والصعبة، والتي تشكل “نقطة انطلاق” للوصول لمناصب في “الشاباك” و”الموساد”، فقط من سكان وسط الكيان في حين تم توجيه المجندين الجدد من جنوب وشمال إسرائيل إلى وظائف فنية وصيانة.

ووفقا للشروط المنشورة في الموقع للمرشحين للتجنيد في جيش تل ابيب لمناصب محددة مثل الخدمة في “الشاباك” و”الموساد” ومركز تطوير الأسلحة (مبات)، يجب أن يكون المرشح تابعا لمكتب التجنيد في “تل هشومير”، بمعنى آخر، عليهم أن يكون من سكان وسط تل ابيب.