برئاسة الصومال..بدء اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ

بدأ اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ برئاسة الصومال، اليوم /الثلاثاء/، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لبحث عدد من القضايا في مجال التغير المناخي والأرصاد الجوية، في مقدمتها نظام الإنذار للجميع الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي عقد في شرم الشيخ "كوب 27".

وسلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية (رئيس الدورة السابقة) أيمن بن سالم، في بداية الاجتماع، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلى وزيرة البيئة الصومالية خديجة المخزومي.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ قد عقد اجتماع دورته الثالثة، في وقت سابق اليوم، للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري، كما عقدت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين؛ للتحضير لاجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الأرصاد الجوية.

ورفع المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة للأرصاد الجوية توصيات للمجلس الوزاري، بعد أن ناقشا عدداً من الموضوعات، من بينها أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، والتدريب وبناء القدرات، والمنتدى العربي للتوقعات المناخية، والاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وشعار اليوم العربي للأرصاد الجوية 2023، وتطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.

كما ناقشت الاجتماعات التحضيرية مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي تم إطلاقها في مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ، وإنشاء مركز عربي للإنذار في مجال الأرصاد الجوية، والتنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المقرر عقده نهاية مايو .