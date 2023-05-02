مساعدات إماراتية جديدة للنازحين من السودان

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن مساعدات إماراتية جديدة للنازحين السودانيين الذين اضطرتهم المعارك الجارية في بلادهم إلى ترك منازلهم.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن الدعم الذي يُقدّم من خلال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، يتضمن المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام، على أن تستفيد منه الفئات الأكثر تضررا.

وفي هذا الصدد، شدد الشيخ محمد بن راشد على عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما.

وقال إن "دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب، وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة تعبيرا عن قيمها الإنسانية النبيلة".

يشار إلى أنه منذ سنوات، تتصدّر دولة الإمارات القوائم العالمية لأكبر المانحين في مجال المساعدات التنموية قياسا لدخلها القومي.

كما تتجسّد الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات من خلال المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين الذي أكد الثوابت الأخلاقية في العمل الإنساني للدولة.