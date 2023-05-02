مقتل 4 وإصابة 7 أخرين في حريق شرق الهند

اندلع حريق في حي في ولاية بيهار شرق الهند ،اليوم الثلاثاء، ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين بحروق.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية الهندية قولها: إن الشرطة تلقت بلاغاً باندلاع حريق في حي فقير بالقرب من محطة سكة حديد رامدايالو في منطقة مظفربور على بعد نحو 70 كم شمال باتنا عاصمة بيهار، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص بعد أن حاصرتهم النيران داخل أكواخهم، وإصابة سبعة آخرين بجروح تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت السلطات: إنهم تمكنوا بمساعدة فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق بعد ساعات من اندلاعها، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.