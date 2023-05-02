رقم جديد لنانسي الجبيلي في البطولة العربية للقوس والسهم.. تفاصيل

حققت نانسي الجبيلي لاعبة منتخب مصر للقوس والسهم رقما جديدا في البطولة العربية الثانية عشرة للقوس والسهم التي اختتمت منافساتها مؤخرا في تونس،بعدما سجلت 144 نقطة متفوقة على لاعبات العراق والكويت.

وحصدت نانسي الجبيلي على 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في منافسات القوس المركب، إضافة إلى ذهبية المختلط رفقة زميلها أحمد فخري.

وكانت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم حصدت على المركز الأول ودرع البطولة العربية الثانية عشرة التي أقيمت في تونس واختتمت منافساتها مؤخرا.

وفازت بعثة المنتخب بـ27 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ذهبية و3 فضيات و8 برونزيات لتحتل صدارة ترتيب المنتخبات المشاركة.