مقتل وزير العمل الأوغندي على يد حارسه الشخصي.. شاهد

قام جندي من الجيش الوطني الأوغندي بإطلاق النار على وزير كان يحرسه.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، قتل وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية في أوغندا العقيد المتقاعد تشارلز أوكيلو إنجولا رميا بالرصاص من قبل حارسه الشخصي، في منزله صباح اليوم الثلاثاء.

وقام الجندي، الذي لم يتم التعرف عليه رسميا، بإطلاق النار على نفسه.

وأكد الواقعة نائب المتحدث باسم شرطة كمبالا العاصمة لوك أووزيغير، حيث أفاد بأن "إطلاق نار وقع صباح اليوم في كيانجا، بضواحي العاصمة".

وتم تطويق مسرح الجريمة من قبل رجال الأمن.

وقال بعض شهود العيان إن الجندي كان يتجول حول الحي وهو يطلق النار في الهواء، قبلأن يدير البندقية على نفسه.

وتشير التقارير الأولية إلى أن سقوط عددا من الإصابات وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن السكان المحليين يتجمعون في حالة صدمة.

وكان العقيد إنجولا مسؤولا حكوميا كبيرا، وشغل سابقا منصب نائب وزير الدفاع.

وأكدت رئيسة البرلمان في أوغندا، أنيتا بين، وفاة العقيد إنجولا في بيان قصير أثناء ترأسه خلال الجلسة الصباحية، قائلا: "هذا الصباح تلقيت أخبارا حزينة بأن هون إنجولا قد أطلق النار عليه من قبل حارسه الشخصي وبعدها أطلق النار على نفسه".

وأضافت: "ترقد روحه في سلام، كانت تلك إرادة الله لا يمكننا تغيير أي شيء"