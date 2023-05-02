وكيل تعليم البحر الأحمر يؤكد جاهزية المدارس لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بحضور (وكيل المديرية - مدير عام التعليم العام – مدير عام التعليم الفني - مدير عام الشئون التنفيذية - الشئــون القانونية - المـتــابعــة– شئون الطلبة والامتحانات – الإحصاء – التطوير التكنولوجي- مسئول اللامركزية – الأمـــن - التعليم الخاص - مديري الإدارات التعليمية).

وأكد وكيل الوزارة على سرعة تقديم إفادة بأن جميع مدارس الإدارات التعليمية قد انتهت من تدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني وفق الخريطة الزمنية للمناهج المتعددة للصفوف المختلفة ولجميع المراحل التعليمية، والتأكيد على جاهزية المدارس واستعدادها لعقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة استلام كراسات الإجابة من المخازن، وتوفير خــامــات التعليم الفني بمدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية (للامتحانات العملية).

ووجه منير، بمتابعة استلام وتسليم خطابات الندب لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، وتجهيز بنك الأسئلة بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام.