مرصد الأزهر يبحث مع وفد الخارجية الإندونيسية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب

يبحث مرصد الأزهر مع وفد الخارجية الإندونيسية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب

على هامش مشاركتهم بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المقام في الفترة من 2 إلى 4 مايو 2023 في القاهرة، ورغبة في التعرف أكثر عن آلية العمل بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف وأحدث إصداراته.

وقام وفد من وزارة الخارجية بجمهورية إندونيسيا والمكون من السيد/ تشاكا الفيردي أول، مدير الأمن الدولي ونزع السلاح، والسيد/ فهمي ر.، سكرتير مدير الأمن الدولي ونزع السلاح بالوزارة، بزيارة المرصد اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث إمكانية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المرصد والجهة المماثلة في إندونيسيا.



وخلال الزيارة، تعرف الوفد الإندونيسي على عدد من الإصدارات التي أنتجها مرصد الأزهر في الآونة الأخيرة وتناولت أهم القضايا التي تشغل الرأي العالم العالمي مثل قضية اللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلًا عن ظاهرة الإسلاموفوبيا التي نتج عنها العديد من الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين بشكل شبه يومي خاصة في الدول الأوروبية.



وفي ختام الزيارة، أعرف الوفد عن تقديره للجهود التي يبذلها مرصد الأزهر في مجال مكافحة التطرف و #الإرهاب، ومتابعته لقضايا مثل خطاب الكراهية والتي تؤثر سلبًا على التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.