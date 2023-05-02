غلق 88 منشأة صحية في حملات مكثفة للعلاج الحر بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملات مكثفة علي المنشآت الطبية وتم المرور علي عدد (469) منشأة طبية ميدانية شملت (271) عيادة خاصة , (112) معمل تحاليل , (16) مركز بعمليات , (11) مركز علاج طبيعي , (22) محل نظارات , (21) مستشفي أسفرت عن وجود عدد (208) منشأة مطابقة و (149) منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق عدد (41) منشآة واستصدار قرار غلق لعدد (47) منشأة ، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى(33) منشأة ، وعدد (44) مخالفة لاشتراطات الترخيص كما تبين وجد عدد (98) منشأة غير مرخصة.

وقامت إدارة العلاج الحر أيضا بالمرور علي جميع الحضانات الموجوده بنطاق المحافظة لمتابعة المخالف منها ، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.



وأكدت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.