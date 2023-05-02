بعد وفاة الفنان مصطفى درويش..طبيب: آلام القلب والصدر مؤشر وناقوس خطر

تحدث هشام عمار استشاري القلب، حالات توقف القلب المفاجئ، قائلا: هناك فرق واضح بين توقف القلب المفاجئ والأزمة القلبية.

وأضاف "هشام عمار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأزمة القلبية تعني انقطاع الدم عن القلب نتيجة وجود جلطة في الشريان التاجي، متابعا: توقف القلب المفاجئ يتسبب في الوفاة.

وشدد على أهمية إجراء فحوص طبية، كما أن التوتر وقلة النوم والشد العصبي محفزات للإضابة بأزمة قلبية، متابعا: انكسار القلب أيضا من محفزات الإصابات القلبية.

وأوضح أن وجود الدكتور النفسي في حياة الفرد أمر في غاية الأهمية، مشددا على أهمية زيارة طبيب القلب، فور شعور الإنسان بأي آلام أو وجع في القلب.