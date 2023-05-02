رئيس حزب صوت الشعب: الاستماع لجميع أطراف المجتمع يضمن مصلحة الوطن

التقى الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب وقيادات الأمانة العامة المركزية، بنيافة الحبر الجليل الأنبا "سيداروس" الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، والمرج والخصوص، في اطار زيارة لكنيسة العذراء مريم بالقاهرة بحضور ولاء عزيز، مستشار رئيس الحزب للعمل المجتمعي، وشادي صموئيل أمين المواطنة وحقوق الانسان بالمركزية وجورج فهمي أمين مساعد المواطنة المركزية، وهاني الملوي أمين المجالس المحلية ومحمد حماد وعدد من أعضاء الأمانة العامة المركزية والكنيسة، وذلك لتقديم التهنئة بالأعياد وتوطيد أواصر الود والمحبة في اطار حديث مجتمعي متبادل بين جميع الأطراف في الزيارة.

أكد نيافة الأنبا" سيداروس" أن الحوار دائما هو بوابة العبور للحقيقة الكاملة، فوجهات النظر والرؤي المختلفة هي التي تشكل الصورة الكاملة وتدعم بقرار مناسب لجميع القضايا والمشكلات والأهداف التي نسعى لها .

وأضاف بدران أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستماع بصدق لجميع الأطراف ، وأن التكاتف والعمل سوياً مهما اختلفت الرؤي والاتجاهات، هما الضمانة لتحقيق الصالح العام لاحتياجات الوطن والمواطن .

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