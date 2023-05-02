النائب محمد السلاب يطالب وزير الأوقاف بحل مشكلة العمالة في المساجد

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة الأوقاف بسرعة حل مشكلة العمالة فى المساجد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المساجد التي تعانى من نقص العمالة، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على النظافة بتلك المساجد، مستشهدا بمساجد مدينة نصر التى تعانى من نقص العمالة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير الأوقاف د محمد مختار جمعة .

وقال السلاب: لابد من سرعة القضاء على تلك المشكلة، فى ظل وجود عدد كبير من العمالة التى تريد العمل وتبحث عن فرص عمل.

وأضاف: أيضا هناك مشكلة كبيرة تصل إليه بشكل مستمر من الائمة وهى وجود إمام مسجد فى مدينة نصر رغم أنه مقيم فى الاساس بمحافظة الدقهلية أو المنوفية مثلا، متابعا: هذا أمر غير منطقى بالمرة، لاسيما فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، فهؤلاء يعانون ويواجهون مشكلة كبيرة، حيث يضطرون لاستئجار وحدات سكنية بجوار المساجد التى يعملون بها ليقيمون فيها مما يؤثر سلبا على ظروفهم الاقتصادية.

وطالب بإعادة النظر فى أوضاع هؤلاء الأئمة المتوجدين خارج محل اقامتهم.

كما أثار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشكلة المغالاة فى تسعير أراضى الأوقاف، سواء الأراضى الزراعية أو المقام عليها مبانى، مؤكدا أنها تقدر بقيمة كبيرة أكبر من طاقة المواطنين.

وأوضح أن هؤلاء المواطنين، أصبحوا مهددين بالطرد والسجن بسبب إجراءات هيئة الأوقاف والمغالاة فى التسعير، مطالبا بإعادة التسعير مع مراعاة ظروف البلاد والمواطنين حاليا من الناحية الاقتصادية، لاسيما وأن الأوقاف تم إنشاءها فى الاساس لأعمال الخير والبر وليس الربح والمكسب.