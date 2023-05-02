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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو |السيسي: موقف مصر من الأزمات بالمنطقة يقوم على رفض التدخل في شئون الدول - الحوار الوطني سيساهم في إعادة ثقافة النقاش للمجتمع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

الأمم المتحدة تدعو إلى تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم السودان

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية أن منظمة الأمم المتحدة دعت ، إلى ضرورة تخصيص 1.5 مليار دولار لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسودان هذا العام.  

 

رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الأزمة الاقتصادية تشكل حيزا كبيرا من الحوار الوطني

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحوار الوطني يقدم رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن وهو بناء جديد لجمهورية جديدة، مشددًا على أننا الأن في إطار هيئة وجمعية تأسيسية جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.

 

ضياء الدين داوود: تربيت على الانحياز للناس في القضايا السياسية والاجتماعية

قال  ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، عن نشأته، قائلا: “أنا من مواليد عام 1975، وكان لأسمه نصيب من تشكيل وجدانه، معلقا ”أنا ابن شقيق الراحل ضياء الدين داوود"، وعندما ولد كان عمه خلف قبضان السجن في خلافه الشهير مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات فيما سمي بأزمة مايو، والتي قضى بسببها عقوبة  مدتها 10 سنوات" ؛ معلقا " أنا تربيت على الانحياز للناس في القضايا السياسية والاجتماعية".

مدير عام ثقافة الطفل: نستهدف بناء البشر خاصة الأطفال

قالت الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، إن إصدار برنامج ثقافي متكامل لبناء الإنسان في الإسكان بديل العشوائيات بدأ منذ أربع سنوات، حيث أنه يتسهدف بناء البشر، خاصة الأطفال.

 

التموين: 36 مليار جنيه لدعم منظومة السلع سنويا

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين،  استمرار منظومة التموين أو دعم السلع التموينية بمبلغ سنوي يقرب من 36 مليار جنيه، بمعدل 3 مليارات جنيه كل شهر، مع المنحة أو الزيادة التي وجه لها الرئيس السيسي للأسر الأكثر إحتياجا، والتي تصل شهريا إلى 900 مليون جنيه، ممتدة حتي 30 يونيو 2023.

 

الاقتصاد الإبداعي وتأثيره في إدارة الموارد من أجل تحقيق التنمية

استعرض  برنامج "هذا الصباح" المذاع على  قناة «إكسترا نيوز»، الفضائية، فيديوجراف  يوضح أن الاقتصاد الإبداعي و الابتكار أحد محددات التنمية فى الدول، وذلك لأن الأمر غير مقتصر على وجود موارد طبيعية من عدمه، بل أصبح يتعلق بالابتكار والمعرفة فى إدارة هذه الموارد من أجل تحقيق التنمية بالإضافة إلى العلاقة  الوثيقة بين الإبداع والابتكار من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى .

 

حقيقة إمكانية تناول بعض الأطعمة حتى لو ظهر عليها عفن.. تعرف

كشفت الدكتورة عفاف أمين، أستاذ صحة الطعام والميكروبيولوجي بالمعهد القومي للتغذية، حقيقية إمكانية تناول بعض الأطعمة حتى لو ظهر عليها عفن طبقًا لما أكدته وزارة الزراعة الأمريكية. 

 

عضو مجلس الشيوخ: الحوار الوطني سيساهم في إعادة ثقافة النقاش للمجتمع

ل النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تلجأ دائما إلى الحوار المباشر مع كافة الأطياف، لتحديد الأولويات، وذلك بالرغم من الازمات العالمية والحروب التي يشهدها العالم.

قضايا طلاب الجامعات على طاولة مناقشات الحوار الوطني.. تفاصيل

كشف عبد الله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، تفاصيل عن أبرز القضايا الخاصة بطلاب الجامعات المقرر طرحها على طاولة مناقشات الحوار الوطني، قائلا: إنهم يريدون تغيير بعد التعديلات فى اللائحة، وقضايا أخري تتعلق بذوي الهمم الموجودين فى الجامعات المصرية.

 

السيسي: موقف مصر من الأزمات بالمنطقة يقوم على رفض التدخل في شئون الدول

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى حوارا صحفيا مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي" إحدى أكبر الصحف اليابانية على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر.

 

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