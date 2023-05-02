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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مشاركة مي الغيطي في أحدث أعمال ديزني بلس

مي الغيطي
مي الغيطي

تشارك الفنانة الشابة مي الغيطي في أحدث أعمال منصة ديزني بلس الأصلية، وشاركت مي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تفاصيلها ومواعيد عرضها في مايو المقبل.

ويشار إلى أنها مجموعة مكونة من عشرة أجزاء من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة الأصلية وتحمل السلسلة المتميزة من الأفلام اسم يعبر عنها "Kizazi Moto  Generation fire".

أحداث السلسلة تروي مجموعة قصص الخيال العلمي المشوقة تدور في عدد من البلاد الافريقية منها جنوب افريقيا وزمبابوي وكينيا وأوغندا ومن شمال أفريقيا مصر.

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إطلاق بوستر فيلم الترعة بالتزامن مع مواعيد عرضه بمهرجان كان

من منتجين العمل المخرج الحائز علي جائزة الأوسكار  عن فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse بيتر رامزي، ومن أعماله المشهورة Rise of the Guardians وMonsters Vs. Aliens.


- تنتظر عرض فيلم “شوجر دادي” مع ليلي علوي وبيومي فؤاد

يذكر أن هذا أول تجربة عمل للفنانة مي الغيطي مع ستوديوهات ديزني، وأنه ثاني عمل أجنبي لها بالغة الانجليزية، بعد إعلان اشتراكها في فيلم  Due Dating البريطاني في أوائل سنة ٢٠٢٣.

الجدير بالذكر أن مي الغيطي عرض لها في شهر فبراير ٢٠٢٣ مسلسل “أولاد عابد” علي قنوات ام بي سي، وهو بطولة رياض الخولي، انتصار، أيتن عامر، وهي حاليا في انتظار عرض فيلمها Sugar Daddy شوجر دادي، بطولة بيومي فؤاد وليلي علوي، ويطرح في جميع دور العرض يوم ٢٤ مايو ٢٠٢٣.

أفلام الرسوم المتحركة إفريقيا Spider-Man الإنجليزية التواصل الاجتماعي انستجرام

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