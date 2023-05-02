ميار شريف تودع بطولة مدريد للتنس بعد أداء بطولي أمام المصنفة الثانية عالميا

خسرت البطلة المصرية ميار شريف من نظرتها آرينا سابالينكا المصنفة الثانية على العالم في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة، المقامة حاليا في إسبانيا.

وقدمت ميار شريف مباراة قوية استغرقت ساعتين أمام المصنفة الثانية على العالم وخسرت بنتيجة 2-1 بواقع 6-4، 2-6،6-1.

ووصلت ميار شريف إلى الدور ربع النهائي، بعد تحقيق انجازا تاريخيا بالفوز على البطلة الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم كارولين جارسيا في دور الـ32 قبل أن تفوز على بطلة بلجيكا اللاعبة أليس ميرتنز المصنفة رقم 24 على العالم في ثمن النهائي.

تمكنت لاعبة التنس المصرية ميار شريف من تحقيق انجازا للمرة الأولى في مسيرتها بعد التأهل إلى الدور الثالث لإحدى دورات الماسترز في التنس، وذلك بعدما استطاعت الفوز على بطلة أوكرانيا أنهيلينا كالينينا 6-2 و7-6 و7-3، مساء الخميس، في بطولة مدريد للتنس.