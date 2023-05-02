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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. ذنب واحد لا يغفره الله احذره.. الفرق بين موت الفجأة والغفلة.. سورة لو قرأتها مش هتحتاج بعدها لشيخ يرقيك

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

كيف جبرت الشريعة الإسلامية بخاطر المريض ؟ بـ 4 أمور
 

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل
 

الفرق بين موت الفجأة والغفلة .. أحدهما غضب من الله
 

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر.. داوم عليه وسترى الهدوء والسكينة فى منزلك
 

سر وكنز فى هذه السورة .. مش هتحتاج بعدها لشيخ يرقيك ولا أحد يحصنك
 

فاتني صلاة المغرب 3 أيام في أي وقت أقضيها بعيدا عن وقت الكراهة
 

لم أخرج زكاة الفطر حتى الآن فما الحكم؟.. أمين الفتوى يرد

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