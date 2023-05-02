النشرة الدينية.. ذنب واحد لا يغفره الله احذره.. الفرق بين موت الفجأة والغفلة.. سورة لو قرأتها مش هتحتاج بعدها لشيخ يرقيك الثلاثاء 02/مايو/2023 - 04:32 م 5/2/2023 4:32:20 PM طباعة شارك إيمان طلعت نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. كيف جبرت الشريعة الإسلامية بخاطر المريض ؟ بـ 4 أمور ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل الفرق بين موت الفجأة والغفلة .. أحدهما غضب من الله دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر.. داوم عليه وسترى الهدوء والسكينة فى منزلك سر وكنز فى هذه السورة .. مش هتحتاج بعدها لشيخ يرقيك ولا أحد يحصنك فاتني صلاة المغرب 3 أيام في أي وقت أقضيها بعيدا عن وقت الكراهة لم أخرج زكاة الفطر حتى الآن فما الحكم؟.. أمين الفتوى يرد طباعة شارك دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد دعاء تحصين البيت الجديد من العين الفرق بين موت الفجأة والغفلة كيف جبرت الشريعة الإسلامية بخاطر المريض لم أخرج زكاة الفطر حتى الآن فما الحكم