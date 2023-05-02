عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مستريح الإنترنت.. القبض على شخص يوهم الناس بربح الملايين.. أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت على موبايلك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مستريح الإنترنت..أحدث طرق النصب.. القبض على صاحب تطبيق يوهم الناس بربح الملايين

وجد محتالون في التكنولوجيا طريقًا مبتكرًا وسهلًا للنصب على المواطنين.

 إلقاء «طُعم» للضحية أسهل الطرق لاصطيادها، وكلما كان الطُعم كبيرًا كان الصيد سهلًا لذلك تأخذ التطبيقات أونلاين دورا كبيرا في النصب.

 

أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت على موبايلك

هناك العديد من تطبيقات الموسيقى التي تعمل بدون نت، والتي يمكنك تنزيلها من متجر play للأندرويد، ومن متجر ابل لهواتف الايفون ، لكن هنا نحن إخترنا لكم الافضل والأكثر إستخداما.

 

بسعر 6000 جنيه.. أحدث موبايلات Honor و Huawei بإمكانيات خيالية

كشفت شركة هواوي Huawei  عن هواتف Nova 11 و Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra في السوق الصينية، الآن ، أصبح طراز Nova الجديد المسمى Huawei Nova 11i رسميًا في جنوب إفريقيا. جدير بالذكر أنه تدعم طرز Nova 11 المتوفرة في الصين اتصال 5G ، في حين أن Nova 11i هو جهاز 4G LTE.

 

أقوى عروض الثلاثاء على هاتفي iPhone 13 و 14

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف آيفون iPhone 13 و iPhone 14 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

بسعر 2200 جنيه فقط.. خصم 56% على موبايل رائع من أوبو Oppo

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف Oppo F5 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

عرض الثلاثاء.. خصم أكثر من 6000 جنيه على أسطورة سامسونج S23 Ultra

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف سامسونج أسطورة الفلاجشيب Samsung Galaxy S23 Ultra الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

الانترنت Honor Huawei iPhone أوبو سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| مستقبل الوظائف 2023.. المنتدى الاقتصادي العالمي يكشف الأسرع نموا وتراجعا.. وواتساب يحذر المستخدمين من اختراق حساباتهم بهذه الطرق

أخبار التكنولوجيا| جاك دورسي ينقلب على إيلون ماسك .. وتقارير : معالجات كوالكوم تتجسس على بيانات المستخدمين

أخبار التكنولوجيا.. خصم 39% على موبايل أوبو OPPO Reno 6.. شاومي تزين هاتفها الأسطوري Xiaomi 13 Ultra

أخبار التكنولوجيا.. اعرف قائمة هواتف سامسونج المحرومة من أندرويد 14.. واتساب يطلق ميزة جديدة تغنيك عن جوجل درايف

أخبار التكنولوجيا.. مايكروسوفت تلغي الإصدارات الجديدة لـ windows 10.. أحدث صور وإعلانات لهاتف جوجل Pixel 7a

أخبار التكنولوجيا.. برنامج خبيث يستهدف هواتف أندرويد.. اعرف سبب تغيير الوقت في موبايلك وكيفية ضبطه

أخبار التكنولوجيا|أمازون تبدأ عملية تسريح جديدة للموظفين.. جوجل ومايكروسوفت يتقاتلان بسبب الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا|روسيا تطلق روبوت GigaChat منافس ChatGPT.. مايكروسوفت تدفع بتشريعات جديدة في الكونجرس لتنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

اعترافات صادمة.. أزمة كبيرة تهدد الجيش الأمريكي

مرتبات أئمة الأوقاف 2023 بعد الزيادة.. أول تعيين 7250 جنيها

بكاء وحزن.. وزير الصحة يروي قصصا مؤثرة للقادمين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ