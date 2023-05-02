أخبار التكنولوجيا.. مستريح الإنترنت.. القبض على شخص يوهم الناس بربح الملايين.. أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت على موبايلك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
مستريح الإنترنت..أحدث طرق النصب.. القبض على صاحب تطبيق يوهم الناس بربح الملايين
وجد محتالون في التكنولوجيا طريقًا مبتكرًا وسهلًا للنصب على المواطنين.
إلقاء «طُعم» للضحية أسهل الطرق لاصطيادها، وكلما كان الطُعم كبيرًا كان الصيد سهلًا لذلك تأخذ التطبيقات أونلاين دورا كبيرا في النصب.
أفضل تطبيقات تشغيل الأغاني بدون نت على موبايلك
هناك العديد من تطبيقات الموسيقى التي تعمل بدون نت، والتي يمكنك تنزيلها من متجر play للأندرويد، ومن متجر ابل لهواتف الايفون ، لكن هنا نحن إخترنا لكم الافضل والأكثر إستخداما.
بسعر 6000 جنيه.. أحدث موبايلات Honor و Huawei بإمكانيات خيالية
كشفت شركة هواوي Huawei عن هواتف Nova 11 و Nova 11 Pro و Nova 11 Ultra في السوق الصينية، الآن ، أصبح طراز Nova الجديد المسمى Huawei Nova 11i رسميًا في جنوب إفريقيا. جدير بالذكر أنه تدعم طرز Nova 11 المتوفرة في الصين اتصال 5G ، في حين أن Nova 11i هو جهاز 4G LTE.
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بسعر 2200 جنيه فقط.. خصم 56% على موبايل رائع من أوبو Oppo
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