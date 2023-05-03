عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إعادة العمل به مؤخرا.. متى يتم إلغاء التوقيت الصيفي في مصر؟

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

بعد عودة العمل به.. يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة مرة أخرى.

وتم تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من الجمعة الماضية، وأصبحت الساعة حينها 01:01 صباحًا.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في مارس عزمه استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في إطار الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

لماذا عاد التوقيت الصيفي؟

أعادت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي لتحقيق عدد من الفوائد لتوفير مبلغ 25 مليون دولار، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

كما تحرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

وأعلنت الحكومة العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية.

بعد التوقيت الصيفي .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

حقيقة تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب التوقيت الصيفي

متحدث الكهرباء يكشف معلومات مهمة عن التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي.. اعرف مواعيد عمل البريد والقطارات وخدمات مهمة

تقليل فاتورة الكهرباء وزيادة التصدير.. مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي للمواطن والدولة

بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف سبب تغيير الوقت في موبايلك وكيفية ضبطه

خطوات ضبط التوقيت الصيفي

إذا كان الهاتف يعمل بنظام الاندرويد وتريد ضبط التوقيت الصيفي به، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. اذهب إلى تطبيق الاعدادات لتفعيل التوقيت الصيفي.

2. قم باختيار عام لـتغير التوقيت.

3. اضغط على الوقت والتاريخ لضبط التوقيت الصيفي.

4. قم باختيار (التعيين تلقائيًا) وبعدها يتم تفعيل التوقيت الصيفي.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي

يأتي موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

ويترتب على تغيير التوقيت في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي تعديلات في مواعيد الرحلات للقطارات والطائرات والمحال والمطاعم والورش والمقاهي.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.

التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي سبب عودة التوقيت الصيفي فوائد التوقيت الصيفي موعد إلغاء التوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

موعد الإسراء والمعراج 2023 .. اعرف التاريخ الصحيح وأقوال العلماء فيها

انحن أشقاء وإخوة..الصحف تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية الإماراتية أساس للحفاظ على الأمن والمصالح العربية

خبراء التعليم يكشفون لـ«صدى البلد» عوامل انتشار أعمال الغش داخل لجان الامتحانات.. ويوضحون طرقا جديدة للسيطرة عليها.. ويؤكدون: عقوبات قانون مكافحة الغش تستوجب إجراءات إضافية للسيطرة على الوضع

دعاء تيسير الزواج .. ردد هذه الآية واتبع 5 خطوات للزفاف سريعاً

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

تراجع شدد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

نوكيا تطلق موبايل قوي جدا بسعر مناسب للطبقة المتوسطة

بمشاركة حجازي وحامد .. الاتحاد يخسر من التعاون في الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ