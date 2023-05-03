بعد إعادة العمل به مؤخرا.. متى يتم إلغاء التوقيت الصيفي في مصر؟

بعد عودة العمل به.. يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة مرة أخرى.

وتم تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من الجمعة الماضية، وأصبحت الساعة حينها 01:01 صباحًا.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في مارس عزمه استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في إطار الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

لماذا عاد التوقيت الصيفي؟

أعادت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي لتحقيق عدد من الفوائد لتوفير مبلغ 25 مليون دولار، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

كما تحرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.

وأعلنت الحكومة العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية.

خطوات ضبط التوقيت الصيفي

إذا كان الهاتف يعمل بنظام الاندرويد وتريد ضبط التوقيت الصيفي به، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. اذهب إلى تطبيق الاعدادات لتفعيل التوقيت الصيفي.

2. قم باختيار عام لـتغير التوقيت.

3. اضغط على الوقت والتاريخ لضبط التوقيت الصيفي.

4. قم باختيار (التعيين تلقائيًا) وبعدها يتم تفعيل التوقيت الصيفي.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي

يأتي موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء.

ويترتب على تغيير التوقيت في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي تعديلات في مواعيد الرحلات للقطارات والطائرات والمحال والمطاعم والورش والمقاهي.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2014، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.