لاجئة سودانية: تحيا مصر ثلاث مرات.. وبارك الله في الرئيس السيسي.. فيديو

كشف هشام عبد التواب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن إطلاق العديد من المبادرات في قرية وادي كركر بمحافظة أسوان، لتوفير سبل الراحة للأسر السودانية الفارة من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وشهد موقف كركر الدولي على مدار الساعة توافد أعداد كبيرة من المسافرين على مدار الساعة بين معبري قسطل وأرقين البريين.

وقالت سيدة فارة من الحرب في وادي حلفا، إنهم استيقظوا صباحا على مشاهد الحرب والقتل "كان المنظر مرعبا ومخيفا بالنسبة لنا فقررنا مغادرة البلد".

ووجهت التحية للشعب المصري على حسن الضيافة: "أنا بقول تحيا مصر ثلاث مرات وبارك الله في الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشارت إلى توفير السلطات المصرية شرائح اتصال هاتفية مجانية استخدموها في التواصل مع أهلهم بالسودان.

وأضاف رجل خمسيني: "من الناحية الاقتصادية خُفنا بصراحة فقررنا لازم نطلع من المنطقة دي، لأننا واجهنا غلاء الأسعار بصورة جنونية بعدما تم إبادة ونهب السلعة التموينية اللازمة للحياة".

