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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ 3 متهمين بقتل شخص وسرقته في الشرقية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابى حكمها بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين والسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين الرابع والخامس لقيامهم بقتل شاب وسرقة أموال كانت بحوزته بدائرة مركز مشتول السوق.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد تمكن رجال مباحث مركز شرطة مشتول السوق من ضبط كلا من "عماد س ال" وشهرته عتريس، 41 سنة، وعادل ف ال م، 34 سنة، وأحمد إ م ع، 30 سنة، وأحمد س أ ع، 22 سنة، ومحمد ع ع ال، 23 سنة لقيامهم بقتل المجني عليه "أمجد س ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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تم إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه مستخدمين سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (سكين) واستقلوا سيارة وتتبعوا خط سير المجني عليه ولاحقوه أثناء قيادته دراجة بخارية وصدموه بالسيارة فسقط أرضًا ليفارق الحياة.

 

تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم محبوسين علي ذمة القضية رقم 6297 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة مشتول السوق، المقيدة برقم 3139 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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