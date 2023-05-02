قنا: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الشوارع بمدينة أبوتشت

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت واصلت جهودها في إزالة كافة أشكال التعديات بمنطقة "عزبة البوصة، والوحدة المحلية للقارة، وإعادة فتح ميدان المدارس مرة أخرى أمام المارة، ورفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع المحيطة.

وتابع محافظ قنا، كما تم تنفيذ 9 قرارات إزالة فورية للتعديات على الشوارع، بهدف تحقيق الانضباط والحفاظ على الشوارع وتحقيق المظهر الحضارى بالمدينة.

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة نجحت في إزالة كافة التعديات حتى مدخل الطريق الصحراوى شمالا، حيث شملت كافيهات ومقاه غير مرخصة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، كما تم إعادة فتح الطرق أمام المدارس ومكاتب البريد و وفروع بنوك التنمية الزراعية التى كانت شبه مغلقة بسبب وجود الباعة الجائلين.

وأشار تمساح، إلى أن الحملات مستمرة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين، و الحفاظ على المستوى الحضارى بالمدينة.