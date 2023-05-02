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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التقلبات الجوية وتغيير الفصول وتأثيرها على الأطفال.. استشاري توضح

صدى البلد

قالت أمال أدريس، استشاري طب الأطفال، إن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية المستمرة طوال الـ 24 ساعة، مما يترتب عليه انتشار العدوى الفيروسية والحساسية.

 

وأضافت "أمال أدريس" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تغير الفصول، يتسبب في نشاط الحساسية، نتيجة الأتربة والرياح، وبالتالي تصاب العين بالحساسية، وتعرف بالرمد الربيعي.

 

واسترسلت: التقلبات الجوية، تتسبب أيضا في إصابة الجهاز التنفسي بالحساسية، ومن ضمن أعراضها احتقان الأنف وسيلا الأنف، مشددة على أن مرضى الربو يعانون كثيرا خلال الفترة الحالية، نتيجة التقلبات الجوية المتنوعة.
 


وأوضحت أن هناك أيضا حساسية تعرف بحساسية الجلد، والتي تتسبب في التهاب الجلد وإحمراره، مما يعرف بالأكزيما، مشددة على ضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا بشكل سنوي.

الاطفال طب الأطفال فصل الربيع التقلبات الجوية اخبار التوك شو

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