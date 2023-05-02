خالد الغندور: اجتماع طارئ باتحاد الكرة لبحث أزمة مباراة السوبر

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن اجتماع طارئ لاتحاد الكرة لبحث ازمة الزمالك في كاس السوبر.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس عاجل:

اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

لبحث أزمة مباراة السوبر المصري المقرر لها

الجمعة المقبل بدولة الإمارات العربية.

وأعلن الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

يأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.