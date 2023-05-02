نقيب الصحفيين: إنهاء مشكلات التأمينات خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك لقاء مرتقبا مع وزيرة التضامن لحل كامل المشكلات الخاصة بالتأمينات والمعاشات الخاصة ببعض الزملاء.

وحول موعد اللقاء قال البلشي فى تصريحات له اليوم، حددنا موعدا مع الوزيرة لحل هذه المشكلات بشكل عام، موضحا نحن الآن في مرحلة تجميع البيانات الخاصة بمشكلات الصحفيين المختلفة مع التأمينات والمعاشات.

من جانب آخر قال نقيب الصحفيين، كما نبحث دعم بعض حالات العلاج، ودعم مسابقة القرآن الكريم من قبل الوزارة.

ونوهت: الوزيرة أبدت استعدادا واضحا للتعاون مع نقابة الصحفيين وحل أزماتهم.