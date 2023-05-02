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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستمرون في الإجلاء.. قرار جديد من الخارجية الأمريكية بشأن رعاياها العالقين بالسودان

أمريكا- علم
أمريكا- علم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن عملية إجلاء الأمريكيين من السودان ستستمر ما دام هناك من يحتاج مساعدتنا للمغادرة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأوضح البيت الأبيض، في وقت سابق من صباح اليوم، أن "1000 أمريكي غادروا السودان منذ بداية الصراع، منتصف شهر أبريل المنصرم".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، "نشرنا طائرات مراقبة لحماية إجلاء الأمريكيين من السودان والوضع حاليا لا يسمح بعمليات إجلاء جديدة".

وتابع: "نتشارك مع حلفائنا المعلومات الاستخبارية حول الصراع في السودان"، مؤكدا أنه "سيواصل الاتصالات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف الأعمال العدائية على الفور ودون شروط".

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى.

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة الأحد لمدة 72 ساعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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