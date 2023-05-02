اعترافات صادمة.. أزمة كبيرة تهدد الجيش الأمريكي

قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وارموث، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي لن يكون قادرًا على تجنيد 65 ألف مجند في عام 2023 كما هو مخطط.

وقالت وارموث، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، “لقد حددت أنا ورئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال جيمس ماكونفيل، هدفًا طموحًا للغاية يتمثل في 65000 مجندًا هذا العام. لن نحقق هذا الهدف”.

وأضافت: "نحن نبذل قصارى جهدنا للاقتراب قدر الإمكان من هذا المؤشر، لكننا لن نصل إليه".

وأشارت وارموث، إلى أن العدد النهائي للقوات يبلغ حوالي 455 ألف شخص.

وقالت إنه “بسبب هذا الأمر، هناك عدد أقل من الجنود في معظم المنشآت الكبيرة في جميع أنحاء البلاد مما ينبغي أن يكون”.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الجيش الأمريكي جابي كاماريلو، إن الشباب الأمريكي لا يريدون الخدمة في الجيش، في حين أن عدد الأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بالقوات المسلحة الآن هو الأقل منذ عقد.