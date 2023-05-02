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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان ينظم 32 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار بأسوان
جلسات الدوار بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وتسليط الضوء على القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والقضايا التى تمس الأسرة والمجتمع.

أسوان.. مجلس الشباب ومجمع عمال مصر ينظمان ملتقى لتوفير 400 فرصة عمل

 جلسات الدوار 

وأشارت هدى مصطفى إلى أنه تم تنظيم الجلسات بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث إستهدفت توعية عدد 1700 رجل وسيدة وفتاة بقرى ونجوع الكلح شرق وغرب والسباعية والبصيلية بحرى والرديسية قبلى والصعايدة والإيمان والشراونة وهلال والمفالسة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو .

هذا وينظم مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع مجمع عمال مصر ملتقى متخصص لتوفير 400 من فرص العمل للشباب وذلك صباح يوم الأحد القادم بديوان عام المحافظة، وهو الذى يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

 وقد وجه اللواء أشرف عطية بتوفير أوجه الدعم للتجهيز والإعداد والتنظيم الجيد لضمان إنجاح فعاليات هذا الملتقى الهام ، مشدداً على ضرورة مواصلة السعى لدعم وتكثيف الجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص للتوسع فى تنظيم الكثير من الملتقيات والأنشطة والمبادرات الرائدة من أجل مواجهة تحديات البطالة وتأهيل وتشجيع وتحفيز الشباب الأسوانى لإقتحام سوق العمل بمختلف مجالاته وإيجاد فرص عمل حقيقية تساهم فى تحسين ظروفهم المعيشية والإقتصادية. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ بأن فعاليات الملتقى يتم تنظيمها بالتنسيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات والمشروعات الإستثمارية.

 

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