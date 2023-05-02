بعد موافقة النواب.. كل ماتريد معرفته عن مشروع قانون حماية المخطوطات

يقدم موقع صدى البلد أبرز تعليقات النواب على مشروع قانون حماية المخطوطات وذلك بعد موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي عليه فيما يلى:

أهداف مشروع قانون حماية المخطوطات

يهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها، فى ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التى دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات ، فى صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة مع الأخذ فى الاعتبار مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقًا لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام .

كما يستهدف مشروع القانون تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته وذلك فى حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات .

أراء النواب فى مشروع قانون حماية المخطوطات

وقال النائب النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: "أوافق على هذه التعديلات، فالمادة 50 من الدستور نصت على أهمية الحفاظ على تراث مصر الثقافى والحضارى باعتباره ثروة قومية، وأى تعدى على هذا التراث جريمة يعاقب عليها القانون".

فيما، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "نوافق على هذا القانون، لأن المخطوطات تعتبر من أهم روافد التراث والثروات، والتعديل يتوافق مع الدستور ويستهدف توسيع نطاق الحماية للمخطوطات، ويعيد تنظيم صيانة وترميم المخطوطات، وتكلفة الترميم تكون على حساب الهيئة أول مرة وبالمناصفة مع الحائز فى المرة الثانية، وهو تعديل مهم للحفاظ على المخطوطات من التلف والفقد".

وأشادت النائبة هند رشاد، بتعديلات قانون حماية المخطوطات، وقالت إن دار الكتب والوثائق القومية من أهم دور الحفاظ على التراث فى مصر، وأتمنى كل من يملك وثائق ومخطوطات يودعها فى الهيئة القومية للكتب والوثائق القومية لأن هذه هى ذاكرة الأمة ويجب الحفاظ عليها.

وقال النائب حسن المير: "المخطوطات المصرية تعتبر كنز حقيقى وذاكرة حية لأمة امتد تاريخها وحضارتها على 7000 آلاف عام، وهذا القانون مهم للحفاظ على المخطوطات".

وأشار النائب عصام ياسين إلى أهمية هذا القانون فى حماية المخطوطات والحفاظ على التراث القومى، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وقالت النائبة مرفت عازر: "أوافق على القانون من حيث المبدأ لحماية المخطوطات والحفاظ على التراث القومى الثقافى والحضاري".

وأشارت النائبة ميرال جلال، إلى أن الثقافة تشكل إحدى أهم مكونات التراث، وفى ظل التطور العلمى والتكنولوجى جاءت أهمية الحفاظ على المخطوطات والتراث خصوصا فى ظل التغيرات التى يشهدها العالم وفى ظل العولمة، وضرورة الحفاظ على التراث الشعبى.

وأكدت النائبة سحر العشرى على أن حماية المخطوطات مهمة للحفاظ على التراث القومى باعتبارها ثروة قومية.

وتحدثت النائبة إيرين سعيد، وقالت: أدعم وأؤيد أى شىء يحافظ على التراث المصرى وهويتنا، ولى سؤال لوزارة الثقافة، أين أنتم؟، أين أنتم وماذا قدمتم للمواطن، وماذا قدمتم فى خطط الدولة للتنمية، وماذا فعلتم ما محاولات تشويه التاريخ والتراث المصرى، البلاد حوالينا أخذت تراثنا وتاريخنا وعملت حفلات وكسبت من وراه، ماذا قدمتم من أفلام وثائقية تعرف الأطفال بتاريخ وهوية بلدهم، بنغير خطط والنتيجة واحدة، أرى غياب غريب لوزارة الثقافة فى قضية الوعي".

وقال النائب على بدر: "المخطوطات والتراث الثقافى ثروة قومية يجب ألا نحافظ عليها فقط بل نعمل على توصيلها للمواطنين، نحن فى أزمة سببها أزمة ثقافة، لو حلينا أزمة الثقافة سنحل 70% من مشاكلنا، يجب أن تكون هناك خطة واضحة لمواجهة أزمة الثقافة".

وتحدث النائب أحمد الحديدي: "مصر دولة ذات تاريخ قديم ولديها تراث كبير، ويجب الحفاظ على المخطوطات لحفظ العلم والثقافة والتاريخ، باعتبارها ثروة قومية، وأحافظ على القانون من حيث المبدأ".

وقال النائب محمد عطية الفيومي: "المخطوطات تمثل جزء كبير من الحفاظ على التاريخ والتراث، وأقترح على الهيئة القومية للكتب والوثائق القومية أن تعد نسخ يستعين بها الباحثون وتنشر بشكل دورى وتعمل نشر الوعى والثقافة، وأؤيد هذا القانون".

بنود مشروع قانون حماية المخطوطات

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "" وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين " الواردة فى المادة الثانية عشرة من القانون القائم بعبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين ".

كما تضمن استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) من القانون القائم حيث تم مد نطاق تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصرالطباعة أيا كانت مادته.

وتم استبدال المادة الثالثـة من القانون القائم حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها .

وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمـن تـراه مـن العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة وكذا دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها.

وتضمن ايضا استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفة، وذلك وفقًا للمعايير التفصيليةالخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون، مع تقرير أحقية الهيئة فى جميع الأحوال المتقدمة فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله فى تلفه كليًا أو فقده .

وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض، وبناء على إذن كتابى من الهيئة .