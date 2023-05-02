آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

جاءت وفاة الفنان مصطفى درويش بمثابة مفاجأة للوسط الفنى خاصة أنه لم يكن يعاني من شيء وهو ما دفع الكثير بتذكر نجوما رحلوا عن عالمنا فى عز شبابهم وفجأة بدون سابق أنذار.

ويرصد موقع «صدى البلد» الإخباري في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين رحلوا في عز شبابهم.

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رحل الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاما حيث تعرض لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ "صدى البلد".

وأعلن “هاني درويش” وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي.