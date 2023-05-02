التزايد السكاني وانعكاسه على خطط التنمية.. ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية حول "التزايد السكانى وانعكاسه على خطط التنمية"، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وإدارة التمريض بالشئون الصحية فى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار (سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك).

حاضر فيها السيدة عبير محمد متولى مدير عام فرع المجلس القومى للسكان، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني، تحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

استهدفت الندوة مجموعة من إخصائى التمريض وتناولت الندوة أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى بدأت زمنيا من ٢٠١٥ - ٢٠٣٠.

وقالت عبير محمد متولى مدير عام فرع المجلس القومى للسكان، أن التخطيط له دور فعال فى تحقيق أهداف خطط التنمية لان سياسة الدولة سياسة متكاملة وشاملة حيث تشتمل الاستراتيجية على خمس محاور أهمها محور تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، حيث أن النمو السكانى يصل إلى ٢ مليون و٦٠٠ الف كل عام وهذا النمو يضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق لذلك تقوم الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا وكذلك توفير الخدمات الصحية لتصل لكافة الوحدات الصحية من خلال سد العجز فى الأطباء من خلال العيادات المتنقلة وتدريبهم بشكل مستمر وكذلك تدريب التمريض على تقديم المشورة

والمحور الثانى هو محور التعليم وتقليل الكثافة فى الفصول وكذلك تضمين المناهج التعليمية لموضوع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى كافة مراحل التعليم، والمحور الثالث محور الشباب وصحة المراهقين حيث يستهدف هذا المحور التوعية بقضايا تهم هذه الفئة من خلال أنشطة مبتكرة.

أما المحور الرابع محور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حيث يتم تقديم التوعية بالقضية من خلال التطبيقات الحديثة للتواكب مع التطور التكنولوجى والمحور الأخير محور تمكين المرأة من خلال تمكينها الاقتصادى والسياسى وتغير النظرة الاجتماعية الخاطئة عن المرأة.

وفى نهاية اللقاء أكدت عبير أن أهداف الاستراتيجية تصب فى صالح خطط التنمية وكذلك الارتقاء بجودة الحياة للأفراد وتحسين الخصائص السكانية إضافة إلى أنها تشمل مشاركة كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه.

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