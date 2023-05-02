تحالف الأحزاب المصرية: نضع رؤية واحدة تجاه قضايا الاقتصاد بالحوار الوطني

أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن هناك رأيا واحدا لتحالف الأحزاب المصرية في قضايا الحوار الوطني .

وقال "مطر"، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن "المحور الاقتصادي يمس حياة المواطن بشكل مباشر".

وأضاف "تحالف الأحزاب المصرية مستقر على أهمية المحور الاقتصادي، وهناك رؤية واحدة تجاه قضايا المحور الاقتصادي".

وأكمل "الاهتمام بحل مشاكل الزراعة والفلاحين والاهتمام بحل مشاكل القطاع الصناعي يؤدي إلى تحسن البعد الاقتصادي بشكل كبير".

واستطرد "نتحسن وتيرة الاقتصاد المصري تنعكس بالإيجاب على المواطن المصري في حياته اليومية".