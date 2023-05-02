الجيش الأمريكي يتحرك لمنع التحالف العسكري الإستراتيجي بين روسيا والصين.. تفاصيل

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.

وفي مقابلة مع مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، قال ميلي: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".

واعترف ميلي، بأن واشنطن ترى دليلاً على وجود تقارب بين موسكو وبكين وتعتزم منع أي تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" ضد الولايات المتحدة.

وقال: “على عكس فترة الحرب الباردة، عندما كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، هناك الآن ثلاث "قوى عظمى" في العالم، وهم أمريكا وروسيا والصين”.

وأضاف ميلي: "تتمتع جميعها بإمكانيات كبيرة متمثلة في سكانها، واقتصاداتها، فضلا عن قوتها العسكرية. وجميعها لديها ترسانات نووية كبيرة".

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، أن إدارة مثل هذا "العالم الثلاثي الأقطاب" أكثر صعوبة بكثير.