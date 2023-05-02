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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بقتل صغير بمدينة نصر: خنقته ودفنته أعلى سطح عقار بسبب والده

ارشيفية
ارشيفية

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل لاتهامه بقتل طفل مدينة نصر بسبب خلافات مالية مع والده.

 

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغاً من صاحب سوبر ماركت قرر غياب نجله " ١١ سنة " من عزبة الهجانة.

 

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث، وتبين من الفحص أن عاطلا وراء قتله بسبب خلافات مالية مع والد الطفل، تم ضبطه.

 

واعترف المتهم قيامة باستدراج الطفل المتغيب إلى السطح مكان سكنه بحجة سفره لمدة يومين ورغبته فى ترك كلب صغير للطفل للاعتناء بع وذلك حتى يقوم بطلب مبلغ مالى من والد الطفل نظير إطلاق سراحه.

 

كما قرر المتهم أمام رجال المباحث أنه فكر في التخلص من الطفل خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليه وخنقه حتي تأكد من وفاته ودفنه، عقب ذلك قمت بردم الجثة ببعض الرمال والحجارة المتواجدة أعلى السطح.

 

تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

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