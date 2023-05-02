المصريين الأحرار: الحوار الوطني يستهدف التباحث حول أولويات العمل للوصول للجمهورية الجديدة

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن دعوة الرئيس السيسي لـ الحوار الوطني تستهدف التباحث حول أولويات العمل الوطني كي نصل للجمهورية الجديدة .

وقال عصام خليل في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الحوار الوطني ليس مؤتمر لكنه ينظر إلى مستقبل الجمهورية الجديدة ".

وأضاف عصام خليل :" قدمنا رؤية الحزب تجاه قضايا الحوار الوطني ".

وتابع عصام خليل:" استعنا بخبراء في عدة مجالات للاستعانة بخبراتهم في وضع حلول لقاضاي مختلف المحاور ".

وأكمل عصام خليل:" نستهدف التوصل إلى حلول مستدامة لمختلف القضايا خلال جلسات الحوار الوطني ".