«شلبي»: الحوار الوطني سيناقش مشكلات الصناعة

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني سيناقش مشكلات الصناعة ورحلة المصنع بداية من التفكير في المشروع والحصول على الأرض وغيرها للوصول في حلول مختلفة وبها نجاحات سريعة.

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك فرصة ذهبية بأن المقترحات المنبثقة من الحوار الوطني بأنها سترفع للرئيس السيسي ثم يتخذ بشأنها سواء قرارات تنفيذية أو تعديل تشريعي لكن في النهاية يجب أن تكون أفكارا قابلة للتفكير وشعور المواطن بالشعور بمرجوعها.

وأشار إلى أن الحوار الوطني سيناقش دور الدولة في الملف الصناعي سواء الجزء التشريعي أو المؤسسي، لافتا أن الصناع يشعرون بالسياسات المالية والنقدية وانعكاساتها على الصناعة.