ضربة مدوية لـ الدولار.. أحمد موسى: خطة لتخفيف الاعتماد على الورقة الخضراء

تناول الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، في فقرة "أخبارنا إيه الليلة"، موضوعا بعنوان "خطة مصرية عربية لتخفيف الاعتماد على عملة الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية".

وخلال الفقرة، قال أحمد موسى، إن مصر انضمت إلى مجموعة دول عربية، لدراسة تخفيف الاعتماد على الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية، لاسيما استيراد السلع الغذائية والمواد الأولية من الصين والهند وروسيا.

الدولار الأمريكي

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر يأتي في إطار عمل الخطة، ولم يخرج بقرار بعد، وهو أمر في غاية الأهمية لتخفيف الاعتماد على عملة الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية.