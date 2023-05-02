محافظ دمياط: تعظيم الاستفادة من الموارد لخدمة المواطنين

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم ،مع المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وهنأته بتوليه مهام عمله الجديد، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

تناول اللقاء سُبل تعزيز أواصر التواصل بين المحافظة والجهاز، بما يساهم فى دعم ملفات العمل المشترك وتعظيم الاستفادة من الموارد التى تمتلكها محافظة دمياط بشكل عام وخدمة أبنائها.

وأعربت المحافظ، عن تطلعها إلى بذل المزيد من الجهود بملفات التعاون، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ تلك الخطة.