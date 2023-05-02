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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية الأحد المقبل بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


التقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم بمكتبها ، مع محمود المجلاوى مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ دمياط بالازهر الشريف ، وعبد الله إبراهيم عضو لجنة الفتوى.

تناول اللقاء، بحث خطة القافلة الدعوية لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف المقرر اطلاقها الأحد المقبل ولمدة اسبوع ، حيث تستهدف نشر الفكر الوسطى المستنير وسماحة الإسلام ووسطيته وتصحيح المفاهيم من خلال المساجد و الدعوة بالمصالح الحكومية.

ورحبت " المحافظ " بهذا التعاون مشيدة بجهود الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعم تلك الرؤى والتى تعزز أيضًا الجهود التى تقوم بها الدولى لمكافحة الإرهاب والتصدى للأفكار الهدامة و نشر الفكر الوسطى و التعليم السمحة التى يدعو إليها الإسلام والاديان السماوية ..

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