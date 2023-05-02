محافظ دمياط توجه بالتصدي للتعديات على الأراضي والمتابعة الميدانية للقرى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء أحمد قاسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومديرى إدارات المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية والأزمات.

وتابعت محافظ دمياط، خلال الاجتماع، عددا من ملفات العمل بكفر البطيخ، مؤكدة على ضرورة الدفع بمعدلات الأداء بالملفات المختلفة، موجهة أيضًا بالتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والمخالفات والارتقاء بمنظومة النظافة.

وشددت " المحافظ " على المتابعة الميدانية المستمرة للقرى ، للتأكد من انضباط منظومة العمل بها ، مؤكدة أنه سيتم متابعة الموقف بشكل دورى.