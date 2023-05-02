خروج قطار مكون من 20 عربة عن القضبان في روسيا

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل يفيد بخروج قطار مكون من 20 عربة عن القضبان في بريانسك في روسيا نتيجة عمل تخريبي.

وفي وقت سابق من اليوم، طلب رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، امس الاثنين، بفتح تحقيق جنائي في انحراف قطار شحن عن مساره في منطقة بريانسك غرب روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وجاء في بيان رئيس لجنة التحقيقات: "كلف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إدارة التحقيقات المركزية التابعة للجنة التحقيق الروسية بإطلاق تحقيق جنائي في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة يونيتشا في منطقة بريانسك وتقديم تقرير عن الحقائق المثبتة".‏