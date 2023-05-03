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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تسير على طريق الديمقراطية برعاية الحوار الوطني

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى يهدف للاستجابة لمطالب الشعب المصرى وتحقيق آمال وطموحات المصريين وتلبية احتياجاتهم، لافتا إلى أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج ومخرجات منضبطة  خلال المرحلة الراهنة.

 

 مصر تسير على طريق الديمقراطية 


وأَضاف "محسب" لـ"صدى البلد"، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى رسالة للجميع بأن مصر تسير على طريق الديمقراطية وتتيح فرصة أمام الجميع لتقديم المقترحات وتلبيتها من جانب الدولة بالإجماع عليها.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تشجع على الاستثمار الخاص بشكل غير مسبوق حيث قامت بالعديد من المشروعات الضخمة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار عن طريق تحسين البنية التحتية وتهيئة الطرق العامة امام المستثمرين.

وطالب النائب بضرورة إطلاق الرخصة الذهبية وإطلاق العديد من المناطق الاستثمارية أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

 انطلاق جلسات الحوار الوطني

جدير بالذكر انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء للبدء فى مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني للوصول لمخرجات جديدة تخدم الوطن والمواطن.

استثمارات الاستثمار الخاص الاستثمارات العامة البنية التحتية الحوار الوطني الدولة المصرية

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