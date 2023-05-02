تعرف على موعد سفر بيراميدز إلى الإمارات لخوض السوبر المصري أمام الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موعد سفر نادي بيراميدز الي الامارات لخوض مباراة السوبر امام الاهلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بيراميدز يسافر إلى الإمارات في السادسة مساء الغد على متن طائرة خاصة لمواجهة الأهلي في السوبر المصري ".

شهدت الساعات الأخيرة فى أزمة مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل كواليس مثيرة انتهت بتحديد طرفى المباراة بين الأهلي و بيراميدز بعد اعتذار الزمالك رسميا عن خوض المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا .

وكشفت مصادر خاصة لـ " صدى البلد " الكواليس الكاملة فى الساعات الأخيرة وتحديدا بعد بيان الزمالك أمس واعلانه اعتذاره دون اخطار اتحاد الكرة باى خطابات رسمية بالاعتذار .