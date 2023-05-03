مسن يناشد وزارة الصحة توفير أكياس دم فصيلة A+

استغاث المواطن "رضا عبد الرازق "، من سكان مركز منيا القمح محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء " بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين في وزارة الصحة ، وأهل الجير من أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في توفير أكياس دم فصيلة A موجب .

وقال في رسالته : انا الان في مستشفي المبرة في العناية المركزة قسم الباطنة الدور الرابع ومحتاج نقل دم كل 12ساعة

المستشفي وفرت كيس وقالو لي ابعت حد من طرفك الاحرار يجيب دم المسؤول عن بنك الدم قال له لازم متبرع وانا ع المعاش ولي تأمين صحي وابني وحيد علي خمس بنات وليس لنا أحد

احد فاعلي الخير أعطانا بون لصرف الدم تبع الجمعيه قاله لازم متبرع فصيلة الدم لديAموجب الرجاء المساعده في اقرب وقت.

مناشدة المسئولين بوزارة الصحة و أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتي في أسرع وقت رافه بحالتي الصحية.

للتواصل مع الحالة من خلال رقم

01286052637

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.