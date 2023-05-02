"تعليم دمياط" تحصد 3 مراكز في مسابقات التربية الاجتماعية

أكد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه نتاجا لدعم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في مجالات الأنشطة المختلفة وبرامج التربية الاجتماعية.

حصدت مديرية التربية والتعليم بدمياط ثلاث مراكز متقدمة فى مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجية" للمرحلة الإعدادية ومسابقة جماعة "مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية" للمرحلة الثانوي ومسابقة جماعة "الوعي القومي و الاجتماعي" للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م

وبدوره هنأ "وكيل الوزارة"الطالبان مينا ملاك ظريف حنا حنين و عبدالله أحمد محمد رضوان يوسف، بمدرسة علي بن أبي طالب الاعدادية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية لفوزهم بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية في مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجية" للمرحلة الإعدادية

كما هنأ "وكيل الوزارة" الطالب محمد سمير ذكريا سلطان بدوي والطالبة ندي أشرف حمدي فتحي السوداني، بمدرسة تل الكاشف الثانوية المشتركة بإدارة السرو التعليمية لفوزهم بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة جماعة "مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية" للمرحلة الثانوي

كما هنأ "وكيل الوزارة" الطالبتان مي عماد حسن شعبان علي وروان فتوح مسعد السيد يوسف زعير، بمدرسة الشعراء الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية لفوزهم بالمركز الخامس علي مستوى الجمهورية في مسابقة جماعة "الوعي القومي و الاجتماعي" للمرحلة الإعدادية

وأعرب "وكيل الوزارة" عن إمتنانه لجهود التوجيه العام للتربية الإجتماعية بقيادة علاء ناشد وفريق العمل تحت إشراف الأستاذ عبد العليم جمعة وكيل المديرية والأستاذ يحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، لما بذلوه من جهد ملموس اسفر عن هذا الفوز المشرف لتعليم دمياط، متمنيا دوام التقدم والتوفيق.