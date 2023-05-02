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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد رياضي: غليان بسبب اعتذار الزمالك عن مباراة السوبر

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد جلال، الناقد الرياضي، أن الزمالك اعتذر رسميا عن عدم مشاركته في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، منوهًا بأن الأمر وصل لدرجة الغليان، موضحًا أنه بحسب خطاب الزمالك فإن اتحاد الكرة طالبهم بتحديد موقفه من المشاركة في المباراة من عدمه خلال 60 دقيقة فقط.

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وأوضح "جلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا بهذه القرارات بعدنا عن الرياضة، إلا أن بيراميدز وافق على المشاركة في المباراة بعد تفهم مسئولي النادي والجهاز الفني، مؤكدًا أنه من المنتظر أن يسافروا غدًا الأربعاء للمشاركة في المباراة.

 

ونوه بأن تغير المنافس سيغير الرؤية الفنية لكولر خلال مباراة السوبر الجمعة المقبلة، مشددًا على أن المباراة ستكون قوية، وبيراميدز سيكون له دوافع كبيرة ويسعى لتحقيق بطولة بعد وصوله لـ3 نهايات، مؤكدًا أن كولر مع الأهلي فاز على بيراميدز مرتين.

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