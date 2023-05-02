القوى العاملة: دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة

أكد عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة مصطلح يطلق على أي عامل يعمل في مهنة غير دائمة .

وقال عبد الوهاب خضر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "قرارات الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة".

وأضاف عبد الوهاب خضر :" في الوزارة لدينا حسابات العمالة غير المنتظمة التي تدعم العمالة ".

وتابع عبد الوهاب خضر: "دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة مستمر، وتوجيه الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ لهم يحول حسابات العمالة إلى صندوق واحد ".

واستطرد عبد الوهاب خضر: "فكرة إنشاء صندوق إعانة الطوارئ عبقرية، تؤدي إلى التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل كبير".