أحد المواطنين السودانيين النازحين: الحكومة المصرية وقفت معنا وساندتنا في كل شيء|فيديو

أكد أحد المواطنين السودانيين النازحين، بمعبر “وادي كركر”، أنه عانينا في المعابر السودانية حتى وصلنا إلى مصر، مشيرا إلى أن معظم النازحين لم يحملوا معهم أي شيء من السودان باستثناء أوراقهم الثبوتية.

وقال أحد المواطنين النازحين، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن السودانيين يتعاملون في أسوان وكأنهم يعيشون في السودان، مؤكدا أنهم لا يشعرون بالغربة.

وقفت مع المواطنين السودانيين

وتابع أحد المواطنين السودانيين النازحين، أن الحكومة المصرية وقفت مع المواطنين السودانيين وساندتهم في كل شيء.